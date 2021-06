I quotidiani esaltano Chiesa | “Un assatanato che spacca la gara”

(Di domenica 27 giugno 2021) Ieri l’Italia ha vinto sull’Austria ai supplementari, qualificandosi ai quarti di finale. Una partita risolta dae Pessina ai supplementari. I voti deisull’attaccante della Juventus sono altissimi: tutti 7,5 in pagella, con un 8 assegnato da Repubblica. La Gazzetta dello Sport lo descrive come “unchela“. E si pone la domanda: ora supererà Berardi? “Voto meritato, è uno di quelli che ha perso il posto, diciamo così, ma non la voglia di sentirsi parte del progetto, “quasi” titolare. Unappena entra in campo e, per come si era messa, si ...

... il savoir faire e la bellezza armoniosa dei completi di fattura magistrale siin un brand ... E un desiderio sincero di ritrovarsi a compiere gli stessi gestidi sempre, come il ...E se il tabellino non cambia, lo stesso si può dire della prestazione: perfetta! Ad esaltare gli Azzurri è pure la stampa estera, con i maggiori(The Sun, Marca, l'Equipe e Kicker) che ...L'attaccante della Juve promosso a pieni voti con tutti 7,5 in pagella. Repubblica gli dà 8. "Sterzata in area e sinistro da biliardo".I quotidiani oggi in edicola esaltano il centrocampista dell’Atalanta che ha deciso con una sua rete la partita contro l’Austria GAZZETTA – 7 “Che sia un predestinato? Entra per Barella e gioca come u ...