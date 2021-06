F1 GP Stiria 2021, Verstappen: “Gara positiva, ora dimostriamo lo stesso fra sette giorni” (Di domenica 27 giugno 2021) “Fin da subito ho sentito un bel bilanciamento. E’ stato positivo per gestire le gomme fin dalla partenza. Loro sono rientrati ai box, ma noi abbiamo reagito. E’ stata una Gara positiva, tuttavia dobbiamo dimostrare lo stesso anche settimana prossima”. Lo ha detto Max Verstappen, vincitore del GP di Stiria. “Vedremo cosa possiamo migliorare, non vedo l’ora di scendere in pista la prossima settimana. Stiamo andando bene anche in classifica costruttori, ma dobbiamo continuare a spingere. Sono fiducioso che possiamo fare un buon lavoro” ha concluso il pilota della Red Bull. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 27 giugno 2021) “Fin da subito ho sentito un bel bilanciamento. E’ stato positivo per gestire le gomme fin dalla partenza. Loro sono rientrati ai box, ma noi abbiamo reagito. E’ stata una, tuttavia dobbiamo dimostrare loanche settimana prossima”. Lo ha detto Max, vincitore del GP di. “Vedremo cosa possiamo migliorare, non vedo l’ora di scendere in pista la prossima settimana. Stiamo andando bene anche in classifica costruttori, ma dobbiamo continuare a spingere. Sono fiducioso che possiamo fare un buon lavoro” ha concluso il pilota della Red Bull. SportFace.

Advertising

SkySportF1 : ? POOOLE POSITION PER VERSTAPPEN IN AUSTRIA ? ? Non bastano 3 tentativi in #Q3 a Lewis Hamilton Risultati ?… - SkySportF1 : ?? DOMINIO DI VERSTAPPEN AL RED BULL RING ? ?? Max allunga, sconfitte le Mercedes in Austria Risultati ?… - SkySportF1 : ?? VERSTAPPEN BEFFA ANCORA LH44 ? Una Ferrari fuori dal Q3, Bottas penalizzato Risultati ? - sportface2016 : #F1 #StyrianGP, le parole del vincitore Max #Verstappen - sportface2016 : #F1 #StyrianGP, le pagelle: #Verstappen distrugge #Hamilton, riscatto #Ferrari -