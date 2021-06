Europeo: i campioni in carica eliminati. La Coppa dovrà passare di mano (Di domenica 27 giugno 2021) Con l’eliminazione del Portogallo la Coppa dell’Europeo dovrà passare di mano. I campioni in carica del 2016 sono stati eliminati per via del Belgio agli ottavi di finale e la Coppa non avrà sicuramente una squadra che continuerà ad averla. La squadra di Cristiano Ronaldo partiva tra le favorite, ma un tabellone sfortunato e una partita combattuta non hanno permesso di proseguire l’avventura all’Europeo. Foto: Twitter Portogallo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 27 giugno 2021) Con l’eliminazione del Portogallo ladell’di. Iindel 2016 sono statiper via del Belgio agli ottavi di finale e lanon avrà sicuramente una squadra che continuerà ad averla. La squadra di Cristiano Ronaldo partiva tra le favorite, ma un tabellone sfortunato e una partita combattuta non hanno permesso di proseguire l’avventura all’. Foto: Twitter Portogallo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

