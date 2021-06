Euro2020 | la finale a Wembley non fa paura

Leggi su agi

(Di domenica 27 giugno 2021) AGI - "Ladegli Europei si svolgerà a" è la replica del ministro della Salute britannico Matt Hancock a Mario Draghi e Angela Merkel che nei giorni scorsi, in conferenza stampa a Berlino in vista del Consiglio Europeo di Bruxelles, avevano avanzato l'ipotesi di un trasloco della partita conclusiva della manifestazione, a causa del rischio della variante Delta del virus. “Spero che la UEFA agisca in modo responsabile. Non troverei positivo che ci fossero stadi pieni lì” ha commentato la Cancelliera tedesca. Anche l'Organizzazione mondiale della Sanità si è detta preoccupata per l'allentamento delle restrizioni anti-Covid agli Europei di ...