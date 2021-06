Er Brasiliano | spari contro l’auto della compagna e un avvertimento | “Fatti i ca**i tuoi”

(Di domenica 27 giugno 2021) Cinque colpi d’arma da fuoco e un. Un vero e proprio tentativo di intimidazione quello avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 giugno 2021 nel quartiere Pietralata, a Roma, dovefidanzata di Massimiliano Minnocci, tatuatore e influencer noto come “er“, è stata colpita da quattro colpi di pistola (il quinto ha raggiunto un muro nelle vicinanze), mentre all’interno dell’abitacolo è stata ritrovata una copia delbiografia del culturista con un inequivocabile messaggio in copertina: “i cazzi”. “Bravi …. Avete vinto !!”, ha ...

