Due campi di grano in fiamme a pochi chilometri di distanza: bruciati 10 ettari (Di domenica 27 giugno 2021) Circa dieci ettari di campi di grano a fuoco. Sabato pomeriggio impegnativo per i Vigili del Fuoco, impegnati con le squadre di Ravenna, Lugo e Faenza per spegnere due roghi divampati a circa due ... Leggi su ravennatoday (Di domenica 27 giugno 2021) Circa diecididia fuoco. Sabato pomeriggio impegnativo per i Vigili del Fuoco, impegnati con le squadre di Ravenna, Lugo e Faenza per spegnere due roghi divampati a circa due ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Tre lavoratori morti in due giorni in Puglia e il sindaco di Nardò Pippi Mellone invita tutti a adottare l'ordinanz… - Olivier82367269 : @cescackerman @gaetpoli7 La vera feccia sono coloro che ancora inneggiano al Fascismo; alla discriminazione; al ten… - fedecaccy : @delinquentweet È uscito già due volte andando per campi. Può fare grandi soddisfazioni - be_a_riot : Sono andata nei campi a fare due tiri con la palla da football con mio fratello, siamo tornati a casa dopo 20 minut… - _fuckfeel1ngs : in due minuti i campi da Beach volley si sono riempiti di gente -