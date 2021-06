Di Lorenzo elogiato dalla Gazzetta | Forse la migliore partita in azzurro

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 27 giugno 2021) Ladi Giovanni Dicontro l'Austria è stata vissuta sulle montagne russe. Qualche sbavatura in difesa, la paura di portare sulla coscienza il peso di un goal poi annullato. Qualche paura che con Alaba di fronte diviene fisiologica, ma che viene cancellata in propulsione offensiva. La sgroppata palla al piede nel secondo supplementare fa sperare tutti in un epilogo di un goal clamoroso. Le pagelle sono dai due volti: alcuni quotidiani lo esaltano, altri lo bocciano. Ladello Sport, voto 7: "Una delle migliori inla, perché non si limita a ...