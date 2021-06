Crosetti: una partita quasi tutta sbagliata. Ma i cambi, tutti giusti (Di domenica 27 giugno 2021) “Una partita quasi tutta sbagliata. Ma i cambi, tutti giusti. L’Italia Uno si è fatta azzannare lungamente, l’Italia Due l’ha risolta con la maggior tecnica, proprio quella che non si era mai vista nei 90’. Svaniti palleggio, gioco corto ed esuberanza d’attacco. Ma il teorema di una squadra multipla trova conferma nella moltiplicazione dei titolari e delle soluzioni. Però abbiamo visto il lupo nel bosco, e per poco non ci mangiava”. Maurizio Crosetti commenta così, su Repubblica, la prestazione dell’Italia di Mancini contro l’Austria. Una ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 27 giugno 2021) “Una. Ma i. L’Italia Uno si è fatta azzannare lungamente, l’Italia Due l’ha risolta con la maggior tecnica, proprio quella che non si era mai vista nei 90’. Svaniti palleggio, gioco corto ed esuberanza d’attacco. Ma il teorema di una squadra multipla trova conferma nella moltiplicazione dei titolari e delle soluzioni. Però abbiamo visto il lupo nel bosco, e per poco non ci mangiava”. Mauriziocommenta così, su Repubblica, la prestazione dell’Italia di Mancini contro l’Austria. Una ...

