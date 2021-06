Covid, i dati: 782 nuovi casi in 24 ore e tasso di positività a 0,56%. Le vittime scendono a 14, ancora in calo i ricoveri in terapia intensiva (Di domenica 27 giugno 2021) Sono 782 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto a sabato quando erano stati 838. I decessi sono stati 14 contro i 40 di sabato, quando però metà delle vittime derivava da un ricalcolo della regione Campania. I dati del ministero della Salute mostrano che il tasso di positività è allo 0,56% contro lo 0,37% di ieri, visto che sono stati 138.391 i tamponi molecolari e antigenici effettuati contro i 224.493 di ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 giugno 2021) Sono 782 idi coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, inrispetto a sabato quando erano stati 838. I decessi sono stati 14 contro i 40 di sabato, quando però metà dellederivava da un ricalcolo della regione Campania. Idel ministero della Salute mostrano che ildiè allo 0,56% contro lo 0,37% di ieri, visto che sono stati 138.391 i tamponi molecolari e antigenici effettuati contro i 224.493 di ieri. I pazienti ricoverati inper ilin ...

Advertising

istsupsan : #covid ?? è online il nuovo report esteso: la maggior parte dei nuovi casi è in soggetti non vaccinati, l’incidenza… - Agenzia_Ansa : 'E' importante che si parta per le vacanze con la seconda dose di vaccino effettuata. E' l'appello di Francesco Vai… - Agenzia_Ansa : Covid, un ricercatore Usa trova le prime sequenze del virus cancellate. Tolte dalla banca dati americana, sono dell… - ninda1952 : RT @TgrRaiAltoAdige: Pochi test effettuati ieri, 1.323 tra PCR e antigenici, e pochissimi i nuovi casi positivi al #Covid_19: 2. Nell'ultim… - Fedoraquattroc2 : Dati della correlazione tra presenza della variante DELTA #Covid e % di vaccinati #Covid_19 nei vari paesi: emerge… -