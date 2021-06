Centrodestra, Berlusconi: 'Nessuna fusione fredda, nel partito unico sarà tutelata ogni identità' (Di domenica 27 giugno 2021) Realizzare entro il 2023 un partito unico di Centrodestra , sul modello dei repubblicani statunitensi, nel quale venga 'tutelata ogni identità'. E' l'obiettivo dichiarato da Silvio Berlusconi in una ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 27 giugno 2021) Realizzare entro il 2023 undi, sul modello dei repubblicani statunitensi, nel quale venga ''. E' l'obiettivo dichiarato da Silvioin una ...

Advertising

berlusconi : Il mio progetto guarda alle elezioni del 2023. Abbiamo quasi due anni di tempo per costruire dal basso il CentroDes… - italiaserait : Centrodestra, Berlusconi: “In partito unico tutelata ogni identità” - infoitinterno : Centrodestra, Berlusconi: No fusione fredda, nel partito unico tutelate identità - liberenotizie : Centrodestra, Berlusconi: 'In partito unico tutelata ogni identità'. Adnkronos - ultimora - lifestyleblogit : Centrodestra, Berlusconi: 'In partito unico tutelata ogni identità' - -