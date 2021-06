Boxe | Guido Vianello torna col ko Poi lo show di Lomachenko contro Nakatani

Advertising

OA_Sport : Boxe: Guido Vianello si prende la vittoria al ritorno sul ring - rep_roma : Boxe, da Roma a Las Vegas sulle note dei Maneskin: torna sul ring Guido Vianello [di Luigi Panella] [aggiornamento… - OA_Sport : Boxe: Guido Vianello costretto a rinviare il ritorno sul ring, ma non è lui la ragione -

Ultime Notizie dalla rete : Boxe Guido

OA Sport

Vianello (7 - 0 - 1) torna sul ring. Lo fa a Las Vegas, ad una settimana dall'incontro saltato ...(6 - 1) per mantenere l'imbattibilità e proseguire nella sua marcia fino alle vette della...Poi il mio stile disi addice molto al professionismo'. Valigie pronte per gli Usa?. 'Vediamo.lo ha fatto, io forse non ce la farei'. E nella valigia per Tokyo cosa non mancherà?. 'La ...Due settimane dopo rispetto alle sue speranze, Guido Vianello è tornato a combattere. E lo ha fatto con la vittoria. A Las Vegas, infatti, è durato davvero pochissimo il suo avversario, Marlon William ...Il peso massimo romano contro Marlon Williams per il nono match nella sua avventura americana. Ma la sua città la porta sempre ne cuore. Per ...