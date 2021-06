Würzburg, immigrato accoltella passanti e uccide 3 persone. Poi la folla lo assale (Video) (Di sabato 26 giugno 2021) Berlino, 26 giu – È stato un pomeriggio di sangue e follia quello di ieri a Würzburg, nella Baviera settentrionale, dove un immigrato ha pensato bene di aggirarsi per le strade del centro e di assalire a colpi di coltello chiunque gli capitasse a tiro, in particolare donne. Per ora si registrano tre morti e diversi feriti. Alcune scene sono state riprese dai passanti, che hanno poi diffuso i Video, diventati ben presto virali sui social. Le immagini mostrano un africano scalzo, con il volto travisato da una mascherina e con in mano un lungo coltellaccio, che viene affrontato da alcuni cittadini tedeschi. I cittadini di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 26 giugno 2021) Berlino, 26 giu – È stato un pomeriggio di sangue e follia quello di ieri a, nella Baviera settentrionale, dove unha pensato bene di aggirarsi per le strade del centro e di assalire a colpi di coltello chiunque gli capitasse a tiro, in particolare donne. Per ora si registrano tre morti e diversi feriti. Alcune scene sono state riprese dai, che hanno poi diffuso i, diventati ben presto virali sui social. Le immagini mostrano un africano scalzo, con il volto travisato da una mascherina e con in mano un lungo coltellaccio, che viene affrontato da alcuni cittadini tedeschi. I cittadini di ...

Advertising

arquer12 : RT @fratotolo2: La maggior parte delle vittime dell'attentatore somalo, in #Germania da 5 anni, di #Wuerzburg sono donne. Non è ancora escl… - ALBERTOSEVERIN7 : RT @fratotolo2: La maggior parte delle vittime dell'attentatore somalo, in #Germania da 5 anni, di #Wuerzburg sono donne. Non è ancora escl… - MarySpes : RT @fratotolo2: La maggior parte delle vittime dell'attentatore somalo, in #Germania da 5 anni, di #Wuerzburg sono donne. Non è ancora escl… - EmiSilver1 : RT @fratotolo2: L’uomo che ha ucciso 3 persone e ne ha ferite altre 6 è stato identificato: si tratta di un immigrato somalo di 24 anni che… - BeholderITA : RT @fratotolo2: La maggior parte delle vittime dell'attentatore somalo, in #Germania da 5 anni, di #Wuerzburg sono donne. Non è ancora escl… -

Ultime Notizie dalla rete : Würzburg immigrato Attentato a Wurzburg: 3 morti e 5 feriti accoltellati (video impressionante) ... fermato per fortuna dalla Polizia avvisata dai passanti, soffrirebbe di turbe psichiche, Un fatto che ricorsa incredibilmente un'altra strage, quella avvenuta Milano per opera di Kabobo, l'immigrato ...

Attentato a Wurzburg: 3 morti e 5 feriti accoltellati (video impressionante) ... fermato per fortuna dalla Polizia avvisata dai passanti, soffrirebbe di turbe psichiche, Un fatto che ricorsa incredibilmente un'altra strage, quella avvenuta Milano per opera di Kabobo, l'immigrato ...

Agguato a Wurzburg: evviva il poliziotto di Termini Nicola Porro ... fermato per fortuna dalla Polizia avvisata dai passanti, soffrirebbe di turbe psichiche, Un fatto che ricorsa incredibilmente un'altra strage, quella avvenuta Milano per opera di Kabobo, l'...... fermato per fortuna dalla Polizia avvisata dai passanti, soffrirebbe di turbe psichiche, Un fatto che ricorsa incredibilmente un'altra strage, quella avvenuta Milano per opera di Kabobo, l'...