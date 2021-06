Scontro all’alba in autostrada fra mezzi pesanti: chiuso tratto fra bivio A14 e Cerignola ovest Incidente verso Napoli: coda di un chilometro (Di sabato 26 giugno 2021) Alle ore 5:30 circa, sull’autostrada A16 Napoli Canosa, è stato temporaneamente chiuso il tratto tra il bivio con la A14 e Cerignola ovest, in direzione Napoli, a causa di un Incidente tra due mezzi pesanti avvenuto al km 160. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia. Attualmente sul luogo dell’evento si registra 1 km di traffico bloccato. Agli utenti che dall’A14 ... Leggi su noinotizie (Di sabato 26 giugno 2021) Alle ore 5:30 circa, sull’A16Canosa, è stato temporaneamenteiltra ilcon la A14 e, in direzione, a causa di untra dueavvenuto al km 160. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia. Attualmente sul luogo dell’evento si registra 1 km di traffico bloccato. Agli utenti che dall’A14 ...

Advertising

NoiNotizie : Scontro all'alba in autostrada fra mezzi pesanti: chiuso tratto fra bivio A14 e Cerignola ovest (#Foggia) - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! A4 Vicenza Ovest – Pauroso scontro tir-auto in galleria all’alba -

Ultime Notizie dalla rete : Scontro all’alba Scontro all'alba in autostrada fra mezzi pesanti: chiuso tratto fra bivio A14 e Cerignola ovest Noi Notizie