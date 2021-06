Omofobia, Zan: 'Non si può dialogare con chi dice che la legge Orban va bene' (Di sabato 26 giugno 2021) La norma anti - Lgbt voluta dal premier ungherese Viktor Orban è 'una legge sulla vita delle persone, qualsiasi parola tolta può avere ricadute pesantissime'. Lo ha detto il deputato Alessandro Zan, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 26 giugno 2021) La norma anti - Lgbt voluta dal premier ungherese Viktorè 'unasulla vita delle persone, qualsiasi parola tolta può avere ricadute pesantissime'. Lo ha detto il deputato Alessandro Zan, ...

