Omicidio Floyd | l’agente Derek Chauvin condannato a 22 anni e mezzo

(Di sabato 26 giugno 2021) La famiglia e i legali di Floyd avevano chiesto per lui la massima pena, ovvero 30 anni di carcere. Ma la sentenza emessa nelle scorse ore dal tribunale ha deluso le aspettive di molti: l’agente Derek Chauvin è stato condannato a 22 anni e mezzo di carcere per l’omicidio di George Floyd, una pena ritenuta da tanti troppo debole. Fuori dal tribunale di Minneapolis una moltitudine di persone attendeva il verdetto sventolando l’immagine di George Floyd e urlando a squarciagola quello che è ormai diventato un grido universale: Black Lives Matter. L’amarezza fra i presenti è palese : si chiude in questo modo un caso che ha segnato profondamente l’America con ripercussioni in tutto il mondo, ma delude le aspettative di chi avrebbe voluto quella che considerava “una sentenza esemplare”, ovvero la massima pena per un atto violento e ingiustificato.

urlando a squarciagola 'Black Lives Matter', la sentenza per Derek Chauvin, l'agente di polizia che il 25 maggio 2020 ha ucciso George Floyd, l'uomo afroamericano il cui omicidio ha indignato gli Stati Uniti e il mondo. Il vice procuratore generale del Minnesota Matthew Frank ha affermato che l'uomo ha abusato del potere che aveva come agente di Polizia il giorno in cui ha ucciso Floyd. È il richiamo simbolico, ma carico di significato emotivo e umano, al Black Live Matter: il movimento, tornato alla ribalta anche per l'omicidio di George Floyd (commesso da un agente della polizia di Minneapolis).