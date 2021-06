MotoGP, lo spagnolo Vinales conquista la pole ad Assen (Di sabato 26 giugno 2021) Vinales festeggia la 13^ pole in top-class (la prima da Emilia Romagna 2020, Misano), la 24^ pole in tutte le classi. Con lui la Yamaha è alla 241^ pole in top-class (dati disponibili dal 1971), la 6^ quest'anno. Leggi su itasportpress (Di sabato 26 giugno 2021)festeggia la 13^in top-class (la prima da Emilia Romagna 2020, Misano), la 24^in tutte le classi. Con lui la Yamaha è alla 241^in top-class (dati disponibili dal 1971), la 6^ quest'anno.

