M5s nel caos: si continua a mediare, ma lunedì è probabile l'addio di Giuseppe Conte (Di sabato 26 giugno 2021) Rottura quasi scontata fra Giuseppe Conte e Beppe Grillo , anche se la certificazione dello strappo attesa per luned . E questa, a leggere i giornali, l interpretazione che sembra andare per la ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 26 giugno 2021) Rottura quasi scontata frae Beppe Grillo , anche se la certificazione dello strappo attesa per luned . E questa, a leggere i giornali, l interpretazione che sembra andare per la ...

Advertising

TNannicini : Potremmo sederci sulla riva del fiume e osservare le botte che volano nel #M5S. Ma la politica non è mangiare popco… - AndreaMarcucci : La difficile situazione che sta vivendo in queste ore il #M5S, impone al #Pd di tornare a parlare prioritariamente… - federicadieni : Grazie @beppe_grillo per la tua visione e per quello che continuerai a fare per noi??Qualche altro giorno e verrà pr… - Bianca34874951 : RT @Ste_Mazzu: Vedere Renzi, Repubblica & C. godere come ricci di liti e divisioni dovrebbe fortissimamente motivare a cementare l'unione n… - vivinbaro : RT @DomeDellaValle: @jacopo_iacoboni Se #Giuseppi si fa il suo movimento i primi che festeggiano sono #Salvini e #Meloni. I sondaggi parlan… -