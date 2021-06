Luca Argentero, sui social lo attaccano “E’ una capra a recitare”, la sua risposta è da applausi (Di sabato 26 giugno 2021) Doc – Nelle tue mani è una bellissima serie televisiva andata in onda nell’inverno del 2020 piaciuta a milioni di telespettatori tanto da avere ottenuto un vasto successo. In attesa dell’arrivo della seconda stagione ecco che proprio nella serata di ieri, sempre su Rai 1, è stata trasmessa la prima replica delle puntate. E anche in questo caso sono stati moltissimi i telespettatori che non hanno perso l’occasione di seguire con molto entusiasmo quella che è stata definita una delle più belle serie televisive dell’anno. Tra i protagonisti il bellissimo e bravissimo Luca Argentero, interprete del dottor Andrea Fanti. E proprio Luca ... Leggi su cityroma (Di sabato 26 giugno 2021) Doc – Nelle tue mani è una bellissima serie televisiva andata in onda nell’inverno del 2020 piaciuta a milioni di telespettatori tanto da avere ottenuto un vasto successo. In attesa dell’arrivo della seconda stagione ecco che proprio nella serata di ieri, sempre su Rai 1, è stata trasmessa la prima replica delle puntate. E anche in questo caso sono stati moltissimi i telespettatori che non hanno perso l’occasione di seguire con molto entusiasmo quella che è stata definita una delle più belle serie televisive dell’anno. Tra i protagonisti il bellissimo e bravissimo, interprete del dottor Andrea Fanti. E proprio...

Advertising

danilodellorto : @Lucaargentero secondo il mio umile parere Luca Argentero con DOC ha dimostrato le sue eccellenti capacità ed ha gu… - iburiedthedevil : Prendo un paio di giorni di pausa da Twitter, rientro e poi booom scopro di essere in un tweet di Luca Argentero Ch… - alinalix_ : luca argentero a taormina e lo scopro solo adesso piango - FortunatoBille : RT @CorriereBN: Luca Argentero: «Con 1 caffè Onlus insegno ai bambini il valore del dono» ?@Corriere? ?@EliSoglio? ?@Lucaargentero? ?@1caf… - Alessan96731019 : Buongiorno a Tutti!!! Have a fabolous Saturday ?? Italian ???? beauty of the day: Luca Argentero -