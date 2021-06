(Di sabato 26 giugno 2021) Ladi una, posizionata in piazzaMalva a, nel cuorecapitale, ha scatenato moltissime polemiche. Difatti la, simbolocultura culinaria romana, èimbrattata nel corsonotte di venerdì 25 giugno, al fine di farla rimuovere in quanto, secondo una delle due visioni, simbolo di “una pratica violenta, che normalizza il dolore e la sofferenza degli animali”. Tuttavia Sabrina Alfonsi, presidente del Municipio I, ha dichiarato che “non è ammissibile fare gesti di questa intolleranza.” ...

ilfoglio_it : Gli animal-fascisti che hanno imbrattato la statua della porchetta non sono dei somari da minimizzare: credono di a… - enpaonlus : Animalisti contro la statua della porchetta a Trastevere: imbrattata con la vernice rossa - enpaonlus : Roma, la ‘porchetta della discordia’: ecco la statua che ha scatenato l’ira degli animalisti… - CorriereCitta : La statua della porchetta a Trastevere è stata rimossa: sarà restaurata e tornerà al suo posto - sbolongaro : RT @ilfoglio_it: Gli animal-fascisti che hanno imbrattato la statua della porchetta non sono dei somari da minimizzare: credono di avere il… -

