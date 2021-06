La principessa Charlene operata per la seconda volta alla testa in Sudafrica (Di sabato 26 giugno 2021) Il prossimo primo luglio la principessa Charlene non festeggerà il decimo anniversario di matrimonio con il Principe Alberto a Monaco per via di problemi di salute che la costringono a prolungare il suo soggiorno in Sudafrica, dove in queste settimane è stata sottoposta a due interventi chirurgici alla testa. La reale consorte, infatti, ha contratto una grave infezione otorinolaringoiatrica durante la visita nel paese dov’è cresciuta. La data del rientro della principessa - che in queste ore si sta riprendendo dal secondo intervento chirurgico a cui è stata sottoposta mercoledì 23 giugno ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 26 giugno 2021) Il prossimo primo luglio lanon festeggerà il decimo anniversario di matrimonio con il Principe Alberto a Monaco per via di problemi di salute che la costringono a prolungare il suo soggiorno in, dove in queste settimane è stata sottoposta a due interventi chirurgici. La reale consorte, infatti, ha contratto una grave infezione otorinolaringoiatrica durante la visita nel paese dov’è cresciuta. La data del rientro della- che in queste ore si sta riprendendo dal secondo intervento chirurgico a cui è stata sottoposta mercoledì 23 giugno ...

