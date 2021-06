Italia-Austria, Chiellini: “Ci inginocchieremo quando ci sarà la richiesta da parte degli avversari, per solidarietà nei loro confronti” (Di sabato 26 giugno 2021) Mancava solo l’ufficialità, perché la riunione di ieri sera in hotel aveva prodotto sì una decisione, ma non era stata comunicata con tutti i crismi del caso. Ad ogni modo l’ufficialità è arrivata a mezz’ora dall’inizio della gara contro l’Austria, valevole per gli ottavi di finale di Euro 2020. A darla è stato il capitano azzurro Giorgio Chiellini ai microfoni di Raisport: “Se ci inginocchieremo prima della partita? Credo non ci sia stata nessuna richiesta” ha detto il difensore della Juve, che poi ha spiegato quali saranno le prossime mosse della squadra. “quando ci sarà la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 giugno 2021) Mancava solo l’ufficialità, perché la riunione di ieri sera in hotel aveva prodotto sì una decisione, ma non era stata comunicata con tutti i crismi del caso. Ad ogni modo l’ufficialità è arrivata a mezz’ora dall’inizio della gara contro l’, valevole per gli ottavi di finale di Euro 2020. A darla è stato il capitano azzurro Giorgioai microfoni di Raisport: “Se ciprima della partita? Credo non ci sia stata nessuna” ha detto il difensore della Juve, che poi ha spiegato quali saranno le prossime mosse della squadra. “cila ...

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? #Austria ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? #Wembley Stadium, #Londra ?? Ottavi ?? In diretta su… - Corriere : I giocatori azzurri non si inginocchieranno contro il razzismo - Corriere : Italia-Austria, tutti in piedi: i giocatori azzurri non si inginocchieranno - UhtredOfNaples : Per #ItaliaAustria dico un bel 2-0 tondo tondo, se devo buttare lì un marcatore dico che è il momento giusto per… - RossRizzo0802 : Stringiamci a coorte, Siam pronti alla morte. Siam pronti alla morte, L'Italia chiamò!????? Pronta ?? Italia Austria -