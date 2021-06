Ingenuity potrebbe volare per almeno un chilometro | Punto Informatico

Advertising

puntotweet : Ingenuity potrebbe volare per almeno un chilometro -

Ultime Notizie dalla rete : Ingenuity potrebbe

Punto Informatico

Gli ingegneri della NASA credono checoprire una distanza fino ad un chilometro e volare per tre minuti, battendo ogni ...Nei prossimi voli di NASAsiarrivare a circa 1 km (quasi quattro volte di più del più lungo volo provato) volando per 3 minuti. Il drone cercherà di anticipare NASA Perseverance ...Gli ingegneri della NASA credono che Ingenuity potrebbe coprire una distanza fino ad un chilometro e volare per tre minuti, battendo ogni record.L'interesse è nel fatto che grazie a Ingenuity potrebbe diventare possibile capire come nascono i 'diavoli di sabbia' marziani, ossia le trombe d'aria in miniatura dovute al calore dell'aria. A ...