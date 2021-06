Il Trastevere rinuncia al ripescaggio in Serie C | Ci manca uno stadio

Advertising

MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Trastevere rinuncia a ripescaggio in C,'ci manca uno stadio'. Problemi anche con Aprilia. Presidente Betturri 'niente do… - AnsaRomaLazio : Trastevere rinuncia a ripescaggio in C,'ci manca uno stadio'. Problemi anche con Aprilia. Presidente Betturri 'nien… -

Ultime Notizie dalla rete : Trastevere rinuncia

Agenzia ANSA

La situazione dell'impiantistica sportiva della Capitale è tale che ildebba rinunciare al suo sogno.La situazione dell'impiantistica sportiva della capitale è tale che ildeve rinunciare al suo sogno: incredibile, ma vero.Nonostante la vittoria nei playoff la società non presenterà la domanda in Federazione. L’amarezza del presidente Betturri: “Non esiste un impianto che possa ospitarci” ..."Siamo costretti a rinunciare e quindi, nonostante la vittoria nei play off, non presenteremo domanda per il ripescaggio in Serie C". Il presidente del Trastevere Pier Luigi Betturri è amareggiato per ...