Giuliana Danzé di The Voice picchiata brutalmente dal compagno (Di sabato 26 giugno 2021) . Una denuncia che ha un valore particolare per tutte le donne vittime di violenza Screenshot Giuliana DanzéAlcune frasi entrano nel gergo quotidiano e vengono utilizzate ogniqualvolta se ne sente l'utilità o la necessità, spesso anche a sproposito. "Ci ha messo la faccia", quante volte abbiamo ascoltato questa frase, magari citata in riferimento ad un uomo politico che ha rilasciato chissà quale clamorosa dichiarazione. Ora, invece, parliamo di qualcuno che la faccia ce l'ha messa davvero, letteralmente. Ti potrebbe interessare>>> Amore Criminale, Francesca Riza vittima della violenza del fidanzato Il suo nome è ...

Ultime Notizie dalla rete : Giuliana Danzé Giuliana Danzè col volto tumefatto: a ridurla così il suo compagno Giuliana dichiara che tornerà più forte di prima, piena di amore e di voglia di vivere, cantando e vivendo la musica con ancora più passione . 'Siate forti', conclude, 'A tutte le donne: credete in ...

Giugliano. Non accetta la fine della relazione: aggredisce e incendia l'auto dell'ex moglie Un'altra donna vittima di violenza, solo pochi giorni fa la cantante di Benevento Giuliana Danzè aveva denunciato in un video il suo volto tumefatto, colpita e aggredita dal suo compagno.

