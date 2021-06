“Fatto in casa per voi”: la puntata del 26 giugno 2021 (Di sabato 26 giugno 2021) In vista dell’estate, la cucina di Benedetta Rossi apre al pubblico di Food Network e si riempie di profumi e sapori irresistibili. La celebre youtuber, protagonista della quinta stagione della serie di Food Network Fatto in casa per voi, corre in soccorso dei suoi tanti fan nella preparazione di golosi piatti. Idee, ricette semplici e d’effetto, dolci e salate, nelle puntate in onda sul canale 33 del digitale terrestre ogni sabato, alle 14:45. Vi basterà cliccare sui link sotto per avere le ricette complete. Quarta puntata su Real Time (clicca sulle foto) Sbriciolata al limone Polpettone tonno e olive In aggiornamento Le ricette ... Leggi su fattidigossip (Di sabato 26 giugno 2021) In vista dell’estate, la cucina di Benedetta Rossi apre al pubblico di Food Network e si riempie di profumi e sapori irresistibili. La celebre youtuber, protagonista della quinta stagione della serie di Food Networkinper voi, corre in soccorso dei suoi tanti fan nella preparazione di golosi piatti. Idee, ricette semplici e d’effetto, dolci e salate, nelle puntate in onda sul canale 33 del digitale terrestre ogni sabato, alle 14:45. Vi basterà cliccare sui link sotto per avere le ricette complete. Quartasu Real Time (clicca sulle foto) Sbriciolata al limone Polpettone tonno e olive In aggiornamento Le ricette ...

Advertising

DiMarzio : #Eriksen dimesso dall'ospedale. Ha già fatto visita ai compagni, ora tornerà a casa dalla famiglia: il comunicato d… - saturnomazzafe2 : @PattyEli3 @Sofiajeanne @pdnetwork Siiiiiiiii..... A casa sua ha fatto miracoli..... ?????????? VERGOGNA..!!!!! - PdGli : @Lucrezi97533276 Voi dovreste pagare. Con questa pseudo accoglienza ! A chi arriva in Italia legalmente va garant… - Franc25182 : @antoxnellaqx Nessuno lo sta usando come giustificazione per nulla. Gli insulti non sono mai giustificati. Ma se El… - Apolo__Jackson : RT @Sicilianoporco7: ????Mentre che guidavo con la mia macchina mi ferma un poliziotto voleva farmi la multa perché non avevo la cintura allo… -