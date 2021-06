Eto’o: «Messi è un Dio del calcio come Maradona, ma lo è anche Cristiano…» (Di sabato 26 giugno 2021) Samuel Eto’o ha esaltato le qualità di Lionel Messi, dichiarando di non vedere la Pulce lontano dal Barcellona Samuel Eto’o, ex attaccante dell’Inter, in una intervista a La Nacion ha parlato di Lionel Messi esaltandone le qualità e dichiarando di non riuscire a vederlo lontano dal Barcellona. Messi BARCELLONA – «Leo Messi è il Barcellona e il Barcellona è Leo Messi. Non riesco ad immaginarlo con un’altra maglia. Il Barcellona è il suo club, la sua casa e il suo amore. Non credo che la sua permanenza sia dovuta ad una questione di soldi. So che il presidente Laporta sta ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 giugno 2021) Samuelha esaltato le qualità di Lionel, dichiarando di non vedere la Pulce lontano dal Barcellona Samuel, ex attaccante dell’Inter, in una intervista a La Nacion ha parlato di Lionelesaltandone le qualità e dichiarando di non riuscire a vederlo lontano dal Barcellona.BARCELLONA – «Leoè il Barcellona e il Barcellona è Leo. Non riesco ad immaginarlo con un’altra maglia. Il Barcellona è il suo club, la sua casa e il suo amore. Non credo che la sua permanenza sia dovuta ad una questione di soldi. So che il presidente Laporta sta ...

