Carlotta Cossutta | Non una di meno | la rabbia e la gioia dei cortei transfemministi

(Di sabato 26 giugno 2021) Le manifestazioni di piazza sono parte essenziale della democrazia. Ma molto è cambiato, nei decenni. Un ottimo strumento per comprendere cosa accadeva e cosa accade oggi è ' In piazza.e ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Carlotta Cossutta

ANSA Nuova Europa

Per gentile concessione dell'editore pubblichiamo brani dal testo di: 'Anni 2000. Non una di meno'. di: 'Anni 2000. Non una di meno' Allerta, allerta, allerta che ...... Coordina Francesca Koch (Casa Internazionale delle Donne), Intervengono: Anna Maria Bianchi (Presidente Carteinregola), Marta Bonafoni (Consigliera Regionale, Presidente Pop),(..."In piazza" di DINO FRACCHIA: foto manifestazioni da anni 70 a Covid | Testi Erri De Luca, V. Agnoletto, S. Dazieri, C. Cossutta e altre/i ...