Calciomercato Chievo, Zaffaroni o Vivarini per la panchina (Di sabato 26 giugno 2021) VERONA - Dopo aver completato l'iscrizione al prossimo campionato di Serie B, l'obiettivo del Chievo è ufficializzare il nuovo allenatore entro il 28 giugno: il nome principale è Marco Zaffaroni , ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 26 giugno 2021) VERONA - Dopo aver completato l'iscrizione al prossimo campionato di Serie B, l'obiettivo delè ufficializzare il nuovo allenatore entro il 28 giugno: il nome principale è Marco, ...

Advertising

sportli26181512 : Calciomercato Chievo, Zaffaroni o Vivarini per la panchina: I clivensi vogliono ufficializzare il nuovo tecnico ent… - psb_original : Calciomercato Chievo - Clamoroso tentativo per Marconi, ma l'attaccante rifiuta: l'indiscrezione #SerieB - TUTTOB1 : ESCLUSIVA TB - Chievo Verona: per la panchina c'è anche Vivarini - tabellamercatob : Aggiornamento #Calciomercato panchine #SerieB 9 mister nuovi, 8 confermati Tre squadre da sistemare Tre nomi per il… - tabellamercatob : #Calciomercato panchine #SerieB Nove mister nuovi, otto confermati Ancora tre squadre da sistemare Rosa di nomi per… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Chievo Calciomercato Chievo, Zaffaroni o Vivarini per la panchina VERONA - Dopo aver completato l'iscrizione al prossimo campionato di Serie B, l'obiettivo del Chievo è ufficializzare il nuovo allenatore entro il 28 giugno: il nome principale è Marco Zaffaroni , insieme a Vincenzo Vivarini , reduce dalla retrocessione con l' Entella ...

Calciomercato Reggina, piace Di Gaudio REGGIO CALABRIA - Antonio Di Gaudio , laterale del Chievo , piace alla Reggina e il tecnico Aglietti lo vorrebbe riavere dopo l'esperienza in Veneto mentre il difensore Marco Rossi e il trequartista Hachim Mastour hanno rifiutato, rispettivamente, un ...

Chievo, spunta un terzo nome per la panchina Calciomercato.com Calciomercato Reggina, piace Di Gaudio Il difensore Rossi e il trequartista Mastour rifiutato le destinazioni che la società ha proposto: Gubbio e Carpi ...

Cosenza, tutte le tappe per l’iscrizione al campionato di Serie C Lunedì 28 giugno scade il termine perentorio per la presentazione delle domande. Poi toccherà alla Covisoc e infine al Consiglio federale. E Guarascio tiene d’occhio il Chievo… Il Cosenza è retrocesso ...

VERONA - Dopo aver completato l'iscrizione al prossimo campionato di Serie B, l'obiettivo delè ufficializzare il nuovo allenatore entro il 28 giugno: il nome principale è Marco Zaffaroni , insieme a Vincenzo Vivarini , reduce dalla retrocessione con l' Entella ...REGGIO CALABRIA - Antonio Di Gaudio , laterale del, piace alla Reggina e il tecnico Aglietti lo vorrebbe riavere dopo l'esperienza in Veneto mentre il difensore Marco Rossi e il trequartista Hachim Mastour hanno rifiutato, rispettivamente, un ...Il difensore Rossi e il trequartista Mastour rifiutato le destinazioni che la società ha proposto: Gubbio e Carpi ...Lunedì 28 giugno scade il termine perentorio per la presentazione delle domande. Poi toccherà alla Covisoc e infine al Consiglio federale. E Guarascio tiene d’occhio il Chievo… Il Cosenza è retrocesso ...