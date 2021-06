Boxe | Gervonta Davis vs Mario Barrios in tv | data | orario e streaming

(Di sabato 26 giugno 2021) Un’estate di grandeè in arrivo. Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 giugnosfideràper il titolo WBA dei pesi superleggeri. Per il ‘Tank’ di Baltimora sarà il ritorno sul ring a sei mesi dalla vittoria su Leo Santa Cruz, Barriow viene invece dalla vittoria su Ryan Karl di ottobre 2020. Entrambi sono ancora imbattuti e sta arrivando il momento della verità. L’incontro dovrebbe avere luogo intorno alle 03:00 di notte tra sabato 26 e domenica 27 giugno. Non è stata ancora prevista la copertura televisiva dell’evento. SportFace.

Al momento, infatti, non esiste categoria dotata di maggior talento e di personaggi tecnicamente e mediaticamente più frizzanti: Teofimo Lopez, Davis, Ryan Garcia, Vasyl Lomachenko.