Abbiamo testato la tecnologia AMD FidelityFX Super Resolution - articolo

(Di sabato 26 giugno 2021) AMDè finalmente tra noi e siamo stati in grado di testare questa nuovasu una serie di titoli. L'idea alla base di questaè abbastanza semplice: aumentare drasticamente le performance senza impattare in modo tangibile sulla qualità dell'immagine. Quindi la domanda che sorge spontanea è: come funziona il(FSR)? E come si pone in confronto alle migliori soluzioni di upscaling temporale come quella eccellente integrata nell'Unreal Engine 4? Oggi possiamo rispondere a queste ...