Von der Leyen a Ungheria su legge anti-Lgbt | Procedura è aperta

Leggi su rainews

(Di venerdì 25 giugno 2021) Sulla questione migr, la Presidente della Commissione europea annuncia: "Continueremo a sostenere la Turchia che ospita milioni di rifugiati siriani. Ho proposto di stanziare altri 3 miliardi di euro per sostenere i rifugiati in Turchia e 2,2 miliardi di euro in Giordania e Libano entro il 2024"