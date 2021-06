Variante Delta, Locatelli: «Valutare chiusure nelle zone dei focolai». Ema: «Vaccino, una dose non basta» (Di venerdì 25 giugno 2021) La Variante Delta adesso preoccupa anche l'Italia. È quanto emerge dalla circolare emanata oggi dal ministero della Salute con l'aggiornamento della classificazione... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 25 giugno 2021) Laadesso preoccupa anche l'Italia. È quanto emerge dalla circolare emanata oggi dal ministero della Salute con l'aggiornamento della classificazione...

alexvespi : Molto sorpreso del dibattito Italiano riguardo la variante Delta. Non occuparsi di questa variante e' impossibile p… - fattoquotidiano : Variante Delta, in Gran Bretagna secondo giorno con oltre 16mila contagi. Focolai in quattro ospedali in Finlandia - Agenzia_Ansa : Gimbe, inaccettabile una gestione attendista sulla variante Delta #ANSA - AnnaP1953 : RT @liliaragnar: A PRESTISSIMO IN TRIBUNALE DR. #BASSETTI Se sono vere le notizie non smentite, il dr. Bassetti ha dichiarato che la'varian… - TatiUdaci : RT @Zoth2021: Dalla parrucchiera c'è il festival del covidario: 'ma perché fanno la finale in Inghilterra? Non sanno che c'è la variante De… -