Ue | consapevole ostaggio dell' Est

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 25 giugno 2021) È notte fonda all’Europa Building quando Angela Merkel ammette che per ora non c’è alcuna programmazione sul vertice Ue-Russia che la cancelliera avrebbe voluto organizzare, con il sostegno di Emmanuel Macron e anche Mario Draghi. Contro il dialogo con Putin, i paesi membri’ex Urss danno battaglia. Li sostiene anche l’olandese Mark Rutte, loro nemico storico sui diritti, eppure in questo caso convinto che chiamare a Bruxelles 27 leader per un incontro col capo del Cremlino sarebbe una concessione troppo grande e troppo affrettata, anche alla lucee aperture’alleato transatlantico Joe Biden verso il presidente russo. Ma ...