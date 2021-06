Terribile scontro tra 3 auto, traffico in tilt. 118 e polizia stradale sul posto (Di venerdì 25 giugno 2021) Brutto incidente stradale lungo la strada Casilina. Lo scontro si è verificato questo pomeriggio (venerdì 25 giugno) a Ferentino, in provincia di Frosinone, nel tratto che va dall’incrocio Bassetto alle Terme Pompeo. Secondo quanto riporta Ciociaria Oggi, erano circa le ore 17, quando all’ingresso di via Madonna di Fatima, si sono scontrati tre veicoli. L’impatto è stato molto violento, “ma fortunatamente tra feriti e contusi, due o tre – il numero è ancora da accertare – solo uno sembrava in condizioni più serie degli altri, ma comunque nulla di preoccupante”, si legge sul quotidiano online della provincia di Frosinone. Le persone rimaste ferite nello ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 25 giugno 2021) Brutto incidentelungo la strada Casilina. Losi è verificato questo pomeriggio (venerdì 25 giugno) a Ferentino, in provincia di Frosinone, nel tratto che va dall’incrocio Bassetto alle Terme Pompeo. Secondo quanto riporta Ciociaria Oggi, erano circa le ore 17, quando all’ingresso di via Madonna di Fatima, si sono scontrati tre veicoli. L’impatto è stato molto violento, “ma fortunatamente tra feriti e contusi, due o tre – il numero è ancora da accertare – solo uno sembrava in condizioni più serie degli altri, ma comunque nulla di preoccupante”, si legge sul quotidiano online della provincia di Frosinone. Le persone rimaste ferite nello ...

