Rottura con Grillo, Conte a un passo dall'addio al M5s (Di venerdì 25 giugno 2021) Non c'è stato nemmeno il tempo di metabolizzare il distacco con Davide Casaleggio e Associazione Rousseau che Giuseppe Conte, leader in pectore del M5s, che si sta andando verso la Rottura con Beppe Grillo. L'aria tra i due è decisamente tesa da giorni, ma la mancata convergenza sul novo Statuto del Movimento sta facendo esplodere la situazione. Salta la sua partecipazione al webinar previsto nel pomeriggio con il ministro Luigi Di Maio, annulla l'intervista a Sky prevista in serata. Giuseppe Conte sceglie per ora la linea del silenzio, ma, a quanto apprende l'Adnkronos, nei prossimi giorni potrebbe indire una conferenza ...

