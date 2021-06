Roma e Xhaka sempre più vicini

(Di venerdì 25 giugno 2021) Lae Granitsonopiù. Il giocatore, capitano della nazionale svizzera e dell’Arsenal, è ancora impegnato a giocare negli ottavi di finali dell’europeo 2020 contro la Francia. Appena si libera della nazionale, lasarà pronta per fare l’ultima trattativa, quella decisiva, per concludere l’affare. I tifosinisti l’hanno visto passeggiare per una giornata nella capitale e non vedono l’ora di brindare al primo acquisto top delladi Mourinho e di vederlo giocare. Laquanto offre per? Il ...

Advertising

LeoWolf1992 : RT @playroma: ?? La Roma è vicinissima a chiudere gli acquisti di #Xhaka e Rui Patricio ?? Che voto date a queste operazioni? PlayRoma è su… - playroma : ?? La Roma è vicinissima a chiudere gli acquisti di #Xhaka e Rui Patricio ?? Che voto date a queste operazioni? Play… - STOCALCIO1 : ???? È ormai vicino l'accordo per l'approdo di #Xhaka alla #Roma: Appena la #Svizzera terminerà la sua avventura a… - gizzo97 : RT @MattPetcoke: ripropongo permettendomi il solito suggerimento: bisogna distinguere le opinioni da tutto ciò che è oggettivo. Questa è la… - MattPetcoke : ripropongo permettendomi il solito suggerimento: bisogna distinguere le opinioni da tutto ciò che è oggettivo. Ques… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Xhaka

Sul mercato è ancora tutto fermo,e Rui Patricio sono stati bloccati ma non c'è ancora l'accordo con i rispettivi club che detengono il cartellino. Prima di spendere, ladovrà liberarsi di ...Lastudia per un grande calciomercato estivo. Infatti Josè Mourinho ha deciso di firmare per i ... I primi due calciatori in dirittura d'arrivo sono Granit, dall'Arsenal, e Ruì Patricio ...La Roma è uno dei club italiani più attivi sul mercato in questo momento, i giallorossi sono vicini a Xhaka e Rui Patricio, ma lavorano anche per Il cartellino di Under per mettere le mani sull'attacc ...C’è fermento a Trigoria per l’arrivo di Josè Mourinho che a partire dal 6 luglio prenderà le redini della Roma: comincerà con il ritiro nel centro sportivo ...