Nuoto | pagelle Settecolli 25 giugno | Benedetta Pilato | mancano 25 metri Martinenghi fa sognare

(Di venerdì 25 giugno 2021) THOMAS CECCON 7: Non è ancora il Ceccon straripante di dicembre scorso ma è in buone condizioni e a Tokyo può puntare alla finale. Ottima la gestione di gara con una seconda vasca travolgente. SIMONE SABBIONI 5.5: Non si schioda al 53?9 che è ancora lontano dai suoi standard più elevati. Andrà a Tokyo ma serve qualcosa in più, sia per puntare quantomeno a una semifinale nella gara individuale e per essere utile alla causa nelle qualificazioni della staffetta mista. Serve anche uno scatto mentale. Sono rimasti meno di 30 giorni. COSTANZA COCCONCELLI 7.5: Due gare e due personali per la bolognese che sfiora il record italiano nei 50 dorso e disputa un’ottima gara nei 50 farfalla. A Budapest ...