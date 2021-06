Nuoto | Gabriele Detti | “Il tempo alto ci sta | stiamo ancora caricando Paltrinieri sta abbastanza bene”

Leggi su oasport

(Di venerdì 25 giugno 2021) Un’altra performance che non rimarrà negli annali per. Dopo gli Europei di Budapest, anche al Settecolli di Roma il mezzofondista azzurro non trova la nuotata dei giorni migliori, chiudendo quarto nei 400sl vinti da Marco De Tullio. Il toscano però non si preoccupa: “Sono stanco. Come ha detto De Tulliolavorando tanto. Settimana scorsa avevo fatto 3’47” a Merano appena tornato da Livigno. Va, anche io faccio fatica ogni tanto. Non ho più 22 anni, non riesco a fare tutto al massimo. Bisogna centellinare un po’ le forze”. Prosegue: “L’Europeo non è stato non soddisfacente in parte. Non mi ...