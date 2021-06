Nasce la diplomazia dell’Ambiente | anche l’Italia avrà il suo inviato speciale per il clima

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 25 giugno 2021) La questione dei cambiamentitici che danneggiano la Terra è sempre più al centro delle politiche degli Stati di tutto il mondo. In particolar modo di quelli occidentali, ma non solo. E orasi prepara: a breve il Governo nominerà il nostroper il. L’esecutivo può agire perché adesso è in vigore la norma che consente a Palazzo Chigi di selezionare una figura che prenda in mano tutta latica del. Cosa farà l’L’obiettivo è della nuova figura ...