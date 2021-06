M5S, Casaleggio: 'Resta solo il simbolo, i principi vogliono cambiarli' | 'Tra Grillo e Conte due visioni diverse' (Di venerdì 25 giugno 2021) 'Cosa è rimasto del M5S ? Sicuramente il simbolo, i principi fin qui sono scritti nello statuto e nel codice etico ma mi sa che vogliono riscrivere pure quelli quindi vedremo cosa resterà'. Lo dice ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 25 giugno 2021) 'Cosa è rimasto del M5S ? Sicuramente il, ifin qui sono scritti nello statuto e nel codice etico ma mi sa cheriscrivere pure quelli quindi vedremo cosa resterà'. Lo dice ...

Agenzia_Ansa : La voce che l'ex premier possa gettare la spugna sta girando con insistenza in queste ore in ambienti parlamentari… - Agenzia_Ansa : 'Credo ci siano due visioni diverse del Movimento che stanno emergendo', così Davide Casaleggio parlando di Beppe G… - repubblica : Scontro M5S, Casaleggio si schiera con Grillo: 'Conte vuole un'organizzazione sul modello dei partiti del Novecento' - paologerbaudo : Quando dicevo che Casaleggio ha una visione proprietaria del movimento 5 stelle non mi sbagliavo. Non perde occasio… - smilypapiking : RT @salfasanop: Pazzesco anche fare sondaggi, per mesi, su 'M5S con Conte', come se fosse una torta con la ciliegina. Conte è stato pompato… -