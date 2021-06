Litiga con i clienti di un bar e tira fuori la pistola | è un giocattolo | ma scatta la denuncia

Advertising

petergomezblog : Lo «sciamano» di Montecitorio Hermes Ferrari litiga con una guardia giurata che gli chiedeva di mettere la mascheri… - enpaonlus : Crudele follia nel Leccese: un uomo litiga coi vicini e uccide il loro cane schiacciandolo con l’auto… - Ljuba2000 : RT @enpaonlus: Crudele follia nel Leccese: un uomo litiga coi vicini e uccide il loro cane schiacciandolo con l’auto - glinguaglossa : Poetry kitchen di Giorgio Linguaglossa Il DPCM n. 33 litiga con il Decreto Legislativo n. 43 pubblicato sulla Gazz… - Donatel09064683 : RT @enpaonlus: Crudele follia nel Leccese: un uomo litiga coi vicini e uccide il loro cane schiacciandolo con l’auto -

Ultime Notizie dalla rete : Litiga con

I militari sono riusciti a rintracciarla e ad identificarla: la quarantenne rumena ha minacciato un giovaneuna pistola, poi risultata essere giocattolo. A casa sua i carabinieri hanno trovato ...Delusa, Ezgile amiche e si rifugia a Bursa dai genitori. Sevim (Lale Basar) e Nevin (Feri Baycu Guler), anche loro convinte della "colpevolezza" di Ezgi, decidono di sorvegliare tutte le ...1' di lettura 25/06/2021 - Litiga con un gruppo di ragazzi seduti all'esterno di un bar e li minaccia con una pistola, risultata poi essere un giocattolo. Dopo averla cercata per tutta la notte, la do ...MOGLIANO - Scende in strada con una pistola in mano e minaccia degli avventori seduti fuori da un bar, poi scappa. Rintracciata e denunciata una donna di 40 anni di nazionalità ...