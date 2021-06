In piazza Scala, Milano inaugura una stele per ricordare le prime e simboliche unioni civili (Di venerdì 25 giugno 2021) Quindi è ufficiale, piazza della Scala a Milano nel 1992 è stata la culla delle unioni civili. Siamo qui a inaugurare una stele che ci sopravviverà. Si può dire quanto tempo è passato e si può dire come è volato il tempo. Da quella manifestazione simbolica (celebrazione dell’unione di nove coppie) fino alla legge Cirinnà del 2016 son passati 24 anni. Dalla richiesta formale di questa stele alla sua inaugurazione solo 4. Ho rivisto e riascoltato in queste ore in rete Gianni delle Foglie e Ivan Dragoni che lanciano bouquet sulla folla dopo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 giugno 2021) Quindi è ufficiale,dellanel 1992 è stata la culla delle. Siamo qui are unache ci sopravviverà. Si può dire quanto tempo è passato e si può dire come è volato il tempo. Da quella manifestazione simbolica (celebrazione dell’unione di nove coppie) fino alla legge Cirinnà del 2016 son passati 24 anni. Dalla richiesta formale di questaalla suazione solo 4. Ho rivisto e riascoltato in queste ore in rete Gianni delle Foglie e Ivan Dragoni che lanciano bouquet sulla folla dopo ...

