Giovanni Ciacci annuncia l'inatteso ritiro dalle scene a Ogni Mattina: "Non mi vedrete mai più in televisione"

Giovanni Ciacci è stato uno dei protagonisti di Ogni Mattina, il programma mattutino condotto da Adriana Volpe per Tv8, dove ha presentato le sue "pagelle" di stile a commento degli outfit dei vip. Poche ore fa è andata in onda l'ultima puntata della stagione e il costumista ha sorpreso tutti con un inatteso annuncio. Ciacci ha infatti annunciato il suo "addio" alla televisione, lasciando di stucco la conduttrice e il pubblico da casa. Giovanni Ciacci gela lo studio di Ogni Mattina: "L'ultima volta che ..."

