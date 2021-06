Etiopia | tre operatori di Medici Senza Frontiere uccisi in un attacco nel Tigray

Leggi su tpi

(Di venerdì 25 giugno 2021) Riprendendo le parole di Giulio Alibrandi sempre da queste colonne, l’elezione tenuta all’inizio di questa settimana inavrebbe dovuto consacrare il passaggio del paese alla piena democrazia, legittimando la rapida ascesa del primo ministro e premio Nobel per la pace Abiy Ahmed. Invece mesi di repressione dei gruppi di opposizione e una brutale guerra civile nel nord del paese hanno irrimediabilmente compromesso la credibilità del voto, in un paese precipitato in una lotta sanguinosa. Soltanto due giorni fa la notizia del raid delle forze governative in cui gli aerei hanno bombardato il mercato di un villaggio a 25 chilometri dal capoluogo Mekelle, in uno degli ...