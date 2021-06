Draghi: “Pandemia non è finita, non ne siamo fuori. Variante Delta? Aumentare tamponi e sequenziamento” (Di venerdì 25 giugno 2021) “La Pandemia non è finita, non se siamo ancora fuori, va ancora affrontata con determinazione, attenzione e vigilanza”. Così il premier Mario Draghi durante la conferenza stampa dopo il Consiglio Ue. Il premier ha spiegato che la necessità è quella di continuare a “tenere alta la pressione sui tamponi” anche per tenere sotto controllo le varianti. In particolare, ha aggiunto, per la Variante Delta dobbiamo fare “vigilanza e continuare la campagna vaccinale, e Aumentare tamponi e sequenziamento”. “In ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 giugno 2021) “Lanon è, non seancora, va ancora affrontata con determinazione, attenzione e vigilanza”. Così il premier Mariodurante la conferenza stampa dopo il Consiglio Ue. Il premier ha spiegato che la necessità è quella di continuare a “tenere alta la pressione sui” anche per tenere sotto controllo le varianti. In particolare, ha aggiunto, per ladobbiamo fare “vigilanza e continuare la campagna vaccinale, e”. “In ...

