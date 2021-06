DSantanche : Quando c’è di mezzo la Cina di misteri ce ne sono sempre. Coi regimi totalitari è così. Questo “mistero” però ha pi… - Adnkronos : Islanda, via tutte le misure anti-covid: ‘record’ europeo. - ZZiliani : #BorisJohnson: “Più che a sconfiggere la variante Delta del #Covid penso a far sconfiggere l’#Italia contro l’… - Disoccupato1 : RT @Sara_fromArda: VACCINI COVID-19: COSA CI È PERMESSO DI SAPERE? - infoitinterno : Covid, via libera del CTS a riapertura discoteche: Green pass obbligatorio e capienza al 50% -

Ultime Notizie dalla rete : Covid via

Italia Oggi

... indi conversione in legge alla Camera dei Deputati. Se approvato, l'emendamento permetterebbe ...e comunque non accettabile che il decreto con le ultime misure connesse all'emergenza- 19 (...In sostanza, per impedirle quasi la sopravvivenza, anche perdelle difficoltà già incontrate con il- 19. Inoltre, il Durc negativo le impedirebbe anche l'accesso ai sistemi di incentivo. A ...Un incidente mortale si è verificato in serata nel centro storico di Cosenza, nella zona di Portapiana. La vittima è il conducente di uno scooter ...Via libera del Cts all’apertura delle discoteche in zona bianca. È questa, secondo quanto si apprende, l’indicazione degli esperti che nel parere che consegneranno al governo non hanno però indicato u ...