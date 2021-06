Covid, in Italia variante Delta al 16,8%: in aumento, ma la più diffusa rimane la Alfa (Di venerdì 25 giugno 2021) I primi dati dell’Iss in attesa della flash survey che dovrebbe arrivare la prossima settimana. La variante Delta passa dal 4,2% di maggio al 16,8% di giugno. La Alfa è al 74,92%. "Quadro in rapida evoluzione, anche nel nostro Paese la variante Delta sta diventando prevalente”, ha detto Anna Teresa Palamara, direttrice del Dipartimento Malattie Infettive dell'Iss. Franco Locatelli, coordinatore Cts: “Una sola dose di vaccino non copre adeguatamente" Leggi su tg24.sky (Di venerdì 25 giugno 2021) I primi dati dell’Iss in attesa della flash survey che dovrebbe arrivare la prossima settimana. Lapassa dal 4,2% di maggio al 16,8% di giugno. Laè al 74,92%. "Quadro in rapida evoluzione, anche nel nostro Paese lasta diventando prevalente”, ha detto Anna Teresa Palamara, direttrice del Dipartimento Malattie Infettive dell'Iss. Franco Locatelli, coordinatore Cts: “Una sola dose di vaccino non copre adeguatamente"

