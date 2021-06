Covid, Draghi: pandemia non è finita, fare tamponi e sequenziare (Di venerdì 25 giugno 2021) "La pandemia non è finita, non ne siamo ancora fuori" ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi al termine del Consiglio europeo, ricordando quello che sta accadendo in Gran Bretagna e ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 25 giugno 2021) "Lanon è, non ne siamo ancora fuori" ha detto il presidente del Consiglio Marioal termine del Consiglio europeo, ricordando quello che sta accadendo in Gran Bretagna e ...

Advertising

La7tv : #lariachetira @GBarbacetto (Il Fatto Quotidiano): 'È l'unico governo al mondo che, in nome del Covid, ha riunito tu… - repubblica : Covid, il monito di Draghi: 'Non siamo fuori dalla pandemia, serve attenzione e vigilanza' - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha firmato il Decreto che definisce le modalità di rilascio della #CertificazioneVerde COVID-1… - ClaudioMori7 : RT @pistelligoffr: Un gruppo di accademici scrive una lettera aperta a Draghi dando di “antiscientifici” agli economisti scelti per il PNRR… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Covid, Draghi “Non ne siamo ancora fuori” - -