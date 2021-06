Cosa cambia dal 28 giugno in zona bianca per mascherine e discoteche (Di venerdì 25 giugno 2021) Dal 28 giugno 2021 via le mascherine “open air”: da lunedì una nuova ordinanza cambia le regole del vecchio Dpcm e in zona bianca si può stare senza mascherina all’aperto, quando non c’è rischio di assembramenti, ma resta l’obbligo di portarla sempre con sé e di usarla al chiuso. Con il provvedimento firmato dal ministro della Salute Roberto Speranza, da lunedì cade un’altra delle misure simbolo della fase più dura dell’emergenza Covid, quella che imponeva di indossare questi dispositivi di sicurezza anche all’aria aperta. Dal 28 giugno non ci saranno ancora novità per le ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 25 giugno 2021) Dal 282021 via le“open air”: da lunedì una nuova ordinanzale regole del vecchio Dpcm e insi può stare senza mascherina all’aperto, quando non c’è rischio di assembramenti, ma resta l’obbligo di portarla sempre con sé e di usarla al chiuso. Con il provvedimento firmato dal ministro della Salute Roberto Speranza, da lunedì cade un’altra delle misure simbolo della fase più dura dell’emergenza Covid, quella che imponeva di indossare questi dispositivi di sicurezza anche all’aria aperta. Dal 28non ci saranno ancora novità per le ...

Cosa cambia dal 28 giugno in zona bianca per mascherine e discoteche

