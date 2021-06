Biancaneve, Rachel Zegler chiarisce: "Sono latina, ma non mi schiarirò la pelle" (Di venerdì 25 giugno 2021) Rachel Zegler, un'attrice di origine latina, è stata scelta dalla Disney per interpretare Biancaneve e ha dichiarato: "No, non mi schiarirò la pelle". L'attrice latina Rachel Zegler ha ottenuto il ruolo principale nel remake live-action di Biancaneve, la ventenne ha risposto alle critiche a proposito di questa scelta di casting della Disney pubblicando un tweet, che in seguito ha cancellato, in cui chiariva: "Sì, Sono Biancaneve, no, non mi schiarirò la ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 25 giugno 2021), un'attrice di origine, è stata scelta dalla Disney per interpretaree ha dichiarato: "No, non mila". L'attriceha ottenuto il ruolo principale nel remake live-action di, la ventenne ha risposto alle critiche a proposito di questa scelta di casting della Disney pubblicando un tweet, che in seguito ha cancellato, in cui chiariva: "Sì,, no, non mila ...

